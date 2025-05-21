Он расположится в корпусе 1936. Открытие запланировано на 28 мая. Рядом — автобусная остановка «Улица Радио» (маршруты 32 и 400к). Магазин будет работать с 9:00 до 21:00.

У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Но по формату это «жёсткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Ближайшие магазины этой сети — в другом конце 19-го микрорайона, в доме 2 по Заводской улице, а также в 23-м микрорайоне.

Жители этой части 19-го микрорайона, где несколько лет назад построили три дома по программе реновации, изголодались по продуктовым магазинам. Первый открылся в марте — это «Пятёрочка» в том же доме, где откроется «Чижик».