Он расположится в корпусе 1936. Открытие запланировано на 28 мая. Рядом — автобусная остановка «Улица Радио» (маршруты 32 и 400к). Магазин будет работать с 9:00 до 21:00.
У сети «Чижик» тот же владелец, что и у «Пятёрочки» и «Перекрёстка». Но по формату это «жёсткий дискаунтер» с ценами «ниже средних». Ближайшие магазины этой сети — в другом конце 19-го микрорайона, в доме 2 по Заводской улице, а также в 23-м микрорайоне.
Жители этой части 19-го микрорайона, где несколько лет назад построили три дома по программе реновации, изголодались по продуктовым магазинам. Первый открылся в марте — это «Пятёрочка» в том же доме, где откроется «Чижик».
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