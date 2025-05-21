На месте пиццерии «Пиу Дель Чибо» в корпусе 330 теперь работает кафе под другим названием.

В новом кафе большой ассортимент напитков. По будням с 12:00 до 16:00 подают бизнес-ланчи. В меню пицца, горячее, паста, супы, салаты, роллы, лапша, закуски, десерты — всё по умеренным ценам, от 144 до 194 рублей. Меню пока в разработке — вскоре его представят в обновлённом дизайне.

Ремонт в заведении не закончен. Планируется установить зеркала в пол у входа, торшеры на консолях, новые барные стулья, телевизоры, шторы на окна. Детскую зону также дополнят — привезут домик с игровой зоной, рассказала управляющая.

Семейное кафе работает ежедневно: понедельник-четверг и воскресенье — с 12:00 до 22:00, пятница и суббота — с 12:00 до 23:00. На картах всё ещё отображается «Пиу Дель Чибо» со статусом «Больше не работает»..