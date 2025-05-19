Отключение горячей воды позволяет находить ветхие трубы — это могли наблюдать жители 16 и 17 микрорайонов на прошлой неделе, когда труба под мостом между этими районами дала течь. Это произошло сразу после отключения горячей воды в домах всего района Крюково.
В МОЭК сообщили, что эта утечка произошла в ходе гидравлических испытаний, которые позволили выявить ненадежный участок. Теперь трубу отремонтируют.
Во время этих испытаний в трубах специальным прессом повышают давление — так выявляют потенциально ненадежные места. Те, что нашли ремонтируют и снова проверяют повторной опрессовкой. Во время этих работ на тепловые пункты не приходит теплоноситель и поэтому вода в квартирах не нагревается.
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