Все стартовые взносы детского забега передали благотворительному фонду «Важные люди», который помогает в реабилитации зеленоградца Андриана Полещука.

Ему шесть лет, и он мечтает самостоятельно бегать, играть с друзьями и открывать мир без преград. Он увлекается шахматами, космосом, насекомыми и коллекционирует машинки. А ещё он делает свои первые шаги — несмотря на сложный диагноз. В 6 месяцев у него диагностировали спинально-мышечную атрофию (СМА). Благодаря лечению и постоянной реабилитации он уже многого добился: уверенно сидит, ползает, плавает и учится ходить.

Недавно Андриану провели важную операцию — она помогла исправить вальгусную деформацию коленей (X-образные ноги), из-за которой каждый шаг давался с большим трудом. Впереди — длительное восстановление и адаптация к новым возможностям. Для этого необходима реабилитация: она поможет укрепить мышцы, справиться с нагрузками и начать двигаться увереннее.

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