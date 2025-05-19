Чемпионами России стали:

Виктория Мишукова — в компетенции «Ресторанный сервис»;

Кирилл Лобачев — «Печное дело»;

Александр Глагольев — «Кирпичная кладка»;

Даниил Воронцов — «Вертикальный транспорт».

«Звание Чемпиона России — это результат часов тренировок, бессонных ночей и бесконечной работы над собой», — сказали в колледже и поблагодарили наставников, которые передали студентам свои знания и опыт.