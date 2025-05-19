Чемпионами России стали:
- Виктория Мишукова — в компетенции «Ресторанный сервис»;
- Кирилл Лобачев — «Печное дело»;
- Александр Глагольев — «Кирпичная кладка»;
- Даниил Воронцов — «Вертикальный транспорт».
«Звание Чемпиона России — это результат часов тренировок, бессонных ночей и бесконечной работы над собой», — сказали в колледже и поблагодарили наставников, которые передали студентам свои знания и опыт.
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