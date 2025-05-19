Площадка для катания на скейтбордах, роликах, самокатах и велосипедах находится между регбийным стадионом и ледовым дворцом «Орбита». Её разобрали три года назад, потому что она практически развалилась. С тех пор стоит пустой. Сейчас наконец-то нашлись деньги на её реконструкцию.

Об этом управа района Савелки уведомила муниципальных депутатов. Средства, как и планировалось, удалось найти в рамках комплексного благоустройства зоны отдыха у городского пруда. Новый скейт-парк будет выполнен по аналогии с площадкой в первом микрорайоне: с современной инфраструктурой и расширенной зоной для занятий, сказал замглавы управы Алексей Шакиров, — «будет масштабный, хороший». Работы планируется завершить до конца августа.

Прежняя площадка была из фанеры — скейт-парки из этого материала показали свою недолговечность (специалисты вообще рассматривают их только как кратковременные, для соревнований). Три года назад в управе снова хотели делать фанерные, а не бетонные элементы. Но сейчас говорят, что он будет, как в 1-м микрорайоне, у Быкова болота — а там фанерный скейт-парк заменили на бетонный. Бетонный скейт-парк есть также в 17-м микрорайоне.