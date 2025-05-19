На 10-м и 13-м этажах корпуса 606 инспекторы обнаружили «незаконные перегородки с дверями» — у «Жилищника» не оказалось ни проекта перепланировки мест общего пользования, ни протокола общего собрания собственников помещений, который разрешил бы отгородить несколько квартир.

Формально — всё по закону. Пристройки к общим коридорам без согласия жильцов всего дома — нарушение. Но на практике собрать необходимое число голосов на собрании собственников почти нереально. Люди арендуют, уезжают, не участвуют в собраниях. Даже если все на этаже «за» — этого недостаточно.

Жильцы таких холлов уверены: перегородки дают порядок, тишину и безопасность. Кроме того, они сами следят за чистотой в отгороженном пространстве. Но инспекция трактует это иначе — как захват общего имущества. И предписывает «Жилищнику» демонтировать перегородки.

Откуда инспекторы узнали о перегородках, неизвестно. Недавно мы рассказывали о похожем случае в 10-м микрорайоне — там пожаловались другие жильцы. А жители одного из домов 9-го микрорайона обнаружили уведомления о сносе на всех общих дверях — их прислал «Жилищник».