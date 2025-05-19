Вход в «Пятёрочку» на Панфилова 30 огражден изолентой, бутылками и деревянной дощечкой. Двери закрыты, на стекле информация: «С 16 мая магазин закрывается на рестайлинг».
Многие прохожие с непониманием отнеслись к иностранному слову. Кто-то возмущался, почему нельзя было написать на русском:
«Понятно же, что ремонтируют магазин, к чему эти иностранные слова? Мы же в России, но все пытаются впихнуть англицизмы. Вероятно, чтобы повысить статус», — рассказала мимо проходящая девушка.
Если исходить от значения слова «рестайлинг», то в «Пятерочке» поменяют лишь дизайн, концепция останется прежней.
Сроки окончания ремонта не обозначены, но, по словам рабочих, им потребуется две недели на ремонт. При этом, по данным в Яндекс.картах магазин работает в прежнем режиме.