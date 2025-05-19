Многие прохожие с непониманием отнеслись к иностранному слову. Кто-то возмущался, почему нельзя было написать на русском:

«Понятно же, что ремонтируют магазин, к чему эти иностранные слова? Мы же в России, но все пытаются впихнуть англицизмы. Вероятно, чтобы повысить статус», — рассказала мимо проходящая девушка.

Если исходить от значения слова «рестайлинг», то в «Пятерочке» поменяют лишь дизайн, концепция останется прежней.

Сроки окончания ремонта не обозначены, но, по словам рабочих, им потребуется две недели на ремонт. При этом, по данным в Яндекс.картах магазин работает в прежнем режиме.