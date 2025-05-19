По прогнозам синоптиков, через 10 дней дневные температуры достигнут +23…28 °C, а ночные превысят +10 °C. Это означает, что среднесуточная температура поднимется выше +15 °C — именно эта отметка считается границей между весной и климатическим летом.

В отличие от календарного лета, которое начинается 1 июня, климатическое (или метеорологическое) лето определяется по погодным показателям. Оно наступает тогда, когда устойчиво тёплая погода приходит в регион.

Существуют и другие способы отсчёта начала лета. Астрономическое лето начинается в день летнего солнцестояния, обычно 20 или 21 июня. Фенологическое — ориентируется на природные признаки, например, массовое цветение липы. А социальное лето — это каникулы, отпуска и дачи.

Но именно климатическое лето придёт первым.

Однако начало наступающей недели будет прохладным: в понедельник и вторник днём до +15, ночью +8.10, небольшой дождь, зато к концу недели потеплеет до +25.