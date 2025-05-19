Встречу, посвящённую проблеме расширения зон платных парковок в Зеленограде, хочет провести депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфёнов. Её планируют провести 29 мая (четверг) в 19:00 на Привокзальной площади, у входа в ТЦ «Зеленоградский».

Это то же самое место, где хотел провести митинг против платных парковок экс-кандидат в депутаты Иван Ульянченко — префектура не согласовала этот митинг, сославшись на действующие ограничения, связанные с давно закончившейся эпидемией ковида. На этот предлог московские чиновники регулярно ссылаются, чтобы не допустить неугодные протесты. Ульянченко и сообщил «Зеленоград.ру» о новой форме протестной активности и предоставил скриншот объявления.

Требует ли такая встреча согласования — вопрос юридической трактовки. С одной стороны, закон о митингах выводит встречи депутатов Госдумы с избирателями из-под требований об уведомлении (и согласовании).

Однако в законе о статусе депутата Госдумы написано, что уведомление о встрече с избирателями не требуется, если она проводится в закрытом помещении или во дворе — Привокзальная площадь очевидно не подпадает под это определение.

Парфёнов избирался по московскому партийному списку, поэтому зеленоградцев вполне можно считать его избирателями.

Сам депутат Парфёнов сказал, что в закон о статусе депутата оставляет формат встречи с избирателями на усмотрение самого депутата.

Проведённый в нашем телеграм-канале опрос показал, что 31% респондентов готовы были прийти на митинг против платных парковок.