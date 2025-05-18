«Крост» — один из крупнейших российских застройщиков. Помимо подаренного бетона, «Крост» строит в Зеленограде крупный завод по производству стройматериалов на Середниковской улице. В мэрии обещали, что это будет «тихий» завод: без шума и пыли, с деликатной логистикой, не нагружающей транспортную инфраструктуру.

Куда более «шумным» оказался другой проект «Кроста» — попытка строительства завода стройматериалов возле микрорайона МЖК. Планы по застройке лесного участка вызвали протест жителей, и были отменены.