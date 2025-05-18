Участок после поворота с Заводской улицы выглядит практически готовым: широкие тротуары, гладкий асфальт, новые газоны, автобусные остановки, светофоры. Вдоль новостройки, дома 14 по Заводской, уже заезжают автомобили. Но дальше проезд только для строительной техники.
Вокруг много зелени и следов сноса каких-то бесхозных построек. В префектуре сетуют, что некоторые собственники и пользователи участков вдоль новой дороги не ухаживают за ними. «Нам придётся решать эту проблему», — говорит префект. А глава управы предположил, что вдоль дороги могут провести благоустройство — с созданием некой парковой зоны.
Пока дорожное строительство затронуло природу в необходимом минимуме: у старого пруда (Овражный на некоторых картах) укрепили склон возле дороги.
Дальше, на изгибе дублёра к корпусу 1936, ещё идёт стройка: лежат стройматериалы, стоит техника и бытовки рабочих. Дорога становится совсем непроезжей. Но один из тротуаров открыт — по нему можно пройти весь путь до улицы Радио. Этим пользуются пешеходы и велосипедисты.
Однако новую дорогу спроектировали почему-то без всякой связи с ближайшими домами. Нет ни одной пешеходной дорожки от новых тротуаров ни к новостройкам 1936, 1935, 1934 (жители выбираются по узкой тропе вдоль забора), ни к частным домам улицы Овражной или многоквартирным на Крупской. Сама улица Овражная, пересекающая дублёр, теперь непроезжая и изолирована ограждением (его частично выломали для прохода).
Развязка дублёра с улицей Радио выглядит полностью готовой, но пока перекрыта. На улице Радио идёт свой ремонт — закрывают то одну полосу, то другую. На днях запустили полосу со стороны дублёра, но теперь перекрыта другая сторона улицы — там ломают асфальт и тротуар.