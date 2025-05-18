Участок после поворота с Заводской улицы выглядит практически готовым: широкие тротуары, гладкий асфальт, новые газоны, автобусные остановки, светофоры. Вдоль новостройки, дома 14 по Заводской, уже заезжают автомобили. Но дальше проезд только для строительной техники.

Вокруг много зелени и следов сноса каких-то бесхозных построек. В префектуре сетуют, что некоторые собственники и пользователи участков вдоль новой дороги не ухаживают за ними. «Нам придётся решать эту проблему», — говорит префект. А глава управы предположил, что вдоль дороги могут провести благоустройство — с созданием некой парковой зоны.