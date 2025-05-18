Михаил и Глеб дружат и вместе занимаются спортом. Оба начинали с плавания, но со временем переключились на ниндзя-спорт — новое и быстро развивающееся направление, которое сочетает элементы акробатики, скалолазания и бега с препятствиями.

Михаил рассказал, что занимается ниндзя-спортом уже полтора года: «До этого я шесть лет занимался плаванием. Съёмки шоу состоялись несколько месяцев назад. Недавно мы с Глебом участвовали в гонке с препятствиями в Минске — трасса была длиной три километра, и мы хорошо выступили. Как мы справились на шоу, зрители узнают совсем скоро».

Глеб, который уже участвовал в прошлом сезоне, добавил: «В прошлый раз я не смог выйти в финал из-за ошибки, но в этом сезоне решил вернуться. О том, как мы выступили, пока не могу рассказывать — смотрите выпуск в воскресенье».

Кстати, ведущий шоу «Суперниндзя — дети» тоже из Зеленограда: это профессиональный регбист и экс-капитан сборной России Василий Артемьев.