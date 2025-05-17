Первый дворовой шлагбаум начали ставить в Зеленограде — жители защищаются от будущей платной парковки 17.05.2025 ZELENOGRAD.RU

У дома №3 на площади Юности началась установка шлагбаума — это первый случай в Зеленограде, когда двор обычного дома старой застройки будет закрыт для постороннего транспорта. Жители решили обезопасить территорию на фоне планов по введению платной парковки в этом районе.

Жильцы кирпичной башни провели общее собрание собственников, собрали необходимые документы и получили одобрение местных депутатов — именно на том заседании, где обсуждалась платная парковка на площади Юности. Предполагается, что во дворе установят откатной электромеханический шлагбаум «Автопроезд» с камерами, датчиками и считывателями.

Жители опасаются, что с введением платных парковок водители начнут массово занимать дворы, чтобы избежать оплаты. Шлагбаум — способ защититься от этого сценария. Опрос среди читателей «Зеленоград.ру» подтверждает тревогу: 58% хотели бы видеть свой двор закрытым от «чужих» машин.

Дом на площади Юности станет первым, кому удастся закрыть свой двор. Соседние дома, вероятно, последуют его примеру. Однако в других районах — например, в 18-м микрорайоне — такие попытки пока буксуют: не хватает активности и организационных ресурсов. Власти, со своей стороны, обещают содействовать установке шлагбаумов рядом с платными зонами.

При этом мэрия продолжает утверждать, что решения о расширении платных парковок в Зеленограде пока не приняты. Но заявления чиновников напоминают формальные отговорки на фоне кулуарного принятия решений. Запросы о предоставлении списка будущих платных парковок префектура игнорирует, хотя в публичное пространство уже просочились планы на Центральный проспект, улицы Гоголя, Злобина, Железнодорожную, Болдов Ручей, Южную промзону и другие районы.

Петиция против платных парковок собрала уже 6 тысяч подписей. Люди возмущены не только самими парковками, но и тем, как это делается — тайно, кулуарно, без учета мнения жителей. Митинг против платных парковок проводить запретили.

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