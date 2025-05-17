Легендарные сосны, которые помнят строительство Зеленограда, могут погибнуть из-за укладки бордюров 17.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Траншеи для укладки бордюров роют вдоль пешеходных дорожек 5-го микрорайона, рядом с которыми растут сосны, которым по меньшей мере 70 лет. Например, они попали в кадры фильма про строительство корпуса 501 бригадой Николая Злобина, в честь которого много лет спустя была названа одна из зеленоградских улиц. Фильм снимали в 1971 году, и уже тогда сосны были большими.

В нормальных условиях обыкновенная сосна живёт 250-300 лет, но варварское благоустройство может погубить эту живую историю Зеленограда.

Стволы деревьев лицемерно защитили досками, но при этом толстые корни рубят, стараясь как можно быстрее забетонировать траншею, уложить бордюр и таким образом скрыть следы преступления — иначе это не назовёшь. Так происходит по всему городу уже не первый год.

Ситуация усугубляется ещё и тем, что в этом году для пешеходных дорожек перестали использовать небольшие садовые бордюры, не требующие глубоких траншей, — укладывают только большие дорожные бордюры. Источник в зеленоградской администрации сказал, что это из Москвы приказали применять такие бордюры.

Как бы там ни было, пора прекратить это варварство — есть множество способов благоустроить пешеходные дорожки и при этом сохранить деревья. Но применяют самый травмирующий. «Зеленоград.ру» направил запросы в департамент природопользования и прокуратуру. Вернёмся с их ответами.

Если вы тоже против того, чтобы ради бордюров уничтожать деревья, присоединитесь к нашему требованию — практика показывает, что количество поддерживающих людей влияет на решения властей. Для этого, пожалуйста, заполните форму по ссылке.

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