«За день до начала работ в инженерную службу „Жилищника“ передаётся список участков, где планируется обработка. Сотрудники этой службы обязаны заранее информировать жителей через телеграм-чаты районов», — именно так «Жилищник» описывал порядок оповещения о применении химикатов во дворах.

Даже если не обсуждать эффективность таких каналов, как телеграм-чаты — которые многие не читают, а некоторых и вовсе забанили за критику — на деле не соблюдается даже этот минимальный способ информирования.

«Вчера с 12:30 до 13:30 мы случайно наткнулись на бригаду, проводившую обработку в 17-м микрорайоне, вдоль Георгиевского проспекта у дома 33к6. Рабочие сказали, что в течение двух суток нельзя пускать собаку на газон. Но никаких предупреждений нигде не было, а на газоне продолжали гулять с собаками, не зная об этом», — рассказала наша читательница Людмила.

При этом в телеграм-чате «Жилищника» по 17-му микрорайону не было найдено ни одного сообщения о запланированных работах.

Более того, с начала обработки прошёл уже месяц, но, судя по опубликованным «Жилищником» объявлениям, за это время обработаны только несколько дворов: у корпусов 442, 432, 1519, 2016 и 2033 — и все в один день, 12 мая. Если это правда, непонятно, когда и как будут обрабатываться остальные участки.

Особенно странно это выглядит на фоне вчерашнего заявления Роспотребнадзора, что озеленённые территории Москвы уже обработаны от клещей.

В итоге горожане остаются в полной неясности: то ли газон обработан, но об этом никто не сообщил — и теперь он опасен из-за химикатов, то ли его не обрабатывали вовсе — и опасность теперь в клещах.

Будем выяснять, что происходит на самом деле в префектуре и Роспотребнадзоре.