Он уже стоит вдоль стены станции — официально он рассчитан на четырёх человек, но, кажется, на нём можно поместиться и вдесятером.

Всех посетителей обещают обязательно одевать в спасательные жилеты. А на вопрос, можно ли будет купаться с лодок или сап-бордов, ответили, что, скорее всего, этому не обрадуются спасатели — их станция находится как раз напротив проката лодок, на противоположном берегу.

Пока же на причале — целый зоопарк разнообразных плавсредств: обычные лодки, лодки с прозрачным дном, катамараны (в том числе большой «Лебедь»). Цены — от 600 рублей за полчаса.

Лодочная станция находится рядом с пляжем. Часы работы — с 10:00 до 20:00, а в пляжный сезон, возможно, и дольше, сказали на станции.