«Хорошая коммуникация. Интересно, кто это формулировал. Непривычно изящно для муниципального сообщения», — отметил один из жителей.

И действительно, текст объявления на редкость вежлив и понятен. В нём горожан не просто информируют о перекрытии улицы и маршруте полумарафона, но и просят заранее переставить машину, иначе «нам придётся её переместить».

Такой подход к информированию — хороший пример того, как должно работать городское пространство: чётко, заблаговременно и по-человечески.

Напоминаем: с вечера 17 мая и утром 18 мая не надо парковаться на Центральном проспекте (от Яблоневой до Солнечной аллеи), на Березовой аллее (от Центрального до корпуса 428А), на Сосновой аллее (от остановки «Спортивная школа» до Озерной аллеи), на Озерной аллее, а также на Центральной площади.

Убедитесь, что ваша машина не окажется на пути бегунов.