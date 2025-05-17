Большой голубятне за корпусом 914, на опушке леса, дали срок до 1 июня. Как рассказали в управе, её старый владелец умер, появились наследники, но они в итоге заниматься голубятней не стали. Это попытался сделать другой потенциальный хозяин, но для переоформления разрешения требовалось перестроить голубятню так, чтобы она соответствовала нормативам по площади — то есть быть меньших размеров. Однако недавно новый владелец признал, что на реконструкцию у него нет средств.

«Так как голубятня расположена на территории лесопарка, помимо оформления общего пакета документов для неё требовалось также согласование с департаментом природопользования, — поясняют в управе. — Мы готовы были помочь с документами и согласованиями, но выяснилось, что у владельца нет финансовой возможности её перестроить. На это осталось две недели, затем её придётся демонтировать».

Впрочем, и реконструкция старой постройки в сторону уменьшения тоже вряд ли привела бы к чему-то хорошему, размышляет представитель управы — вместо большой голубятни с наличниками остался бы лишь некрасивый обрубок. Лучше было бы заменить её новым «теремком» в стиле резного деревянного зодчества, но пока приходится разбираться с тем, что есть.

Сейчас в лесной голубятне уже нет птиц, их тоже перевезли в другое место. Три года назад вокруг голубятни снесли ограду и потребовали, чтобы владелец привёл в порядок участок вокруг неё. На этом участке, помимо голубятни, развешены кормушки и прибиты скворечники для лесных птиц, но они, кажется, пустуют, как и сама голубятня. Сегодня это одна из самых больших и красивых голубятен Зеленограда. Её любят фотографировать, а художники изображают её на картинах.

Эти голубятни сносят, но семь других в районе Старое Крюково благополучно узаконили — они продолжат работать