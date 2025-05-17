На поверхности воды — тонкие узоры из пыльцы, словно нарисованные кистью невидимого художника.

Каждая лужа — со своим рисунком. Плавные линии, разводы, кружевные ритмы. По красоте не уступают узорам на кофейной пенке.

Это не следы от моющих средств и не кислотные дожди. Это цветение хвойных. В середине мая сосны и ёлки щедро выпускают пыльцу — лёгкую, как дым, желтоватую субстанцию. Она оседает на всём, а после дождя раскрывается на воде в виде узоров. Природа творит — молча и мимолётно.