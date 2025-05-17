Роспотребнадзор сообщил, что в Москве завершена акарицидная обработка всех парков, скверов и других озеленённых территорий. Если на обработанных участках всё ещё находят клещей, выдают предписание на проведение повторной обработки.

«Жилищник» начал обрабатывать дворы в середине апреля, но непонятно, закончил или нет. Удалось найти оповещения только про обработку нескольких дворов в 4, 15 и 20 микрорайонах. Подавляющее большинство опрошенных зеленоградцев либо не знают, проводили ли обработку их двора, либо точно знают, что не проводили.

В то же время в Московской области обработано лишь около трети от запланированного объёма. Поэтому жителям Зеленограда и окрестностей стоит быть особенно осторожными при посещении лесопарковых зон.

Роспотребнадзор рекомендует гулять только по обозначенным пешеходным маршрутам, использовать репелленты для защиты кожи, одежды и домашних животных, внимательно осматривать тело после прогулок.

По статистике, большинство случаев укусов клещей происходит именно в Подмосковье. Из всех исследованных клещей 11% оказались переносчиками боррелиоза. Это ниже прошлогоднего показателя (18%), но риск заражения остаётся значительным.

Если клещ присосался, следует незамедлительно обратиться за медпомощью в поликлинику, а когда они не работают — в травмпункт. Там его снимут, чтобы вы могли сдать его на анализ.