Читатель «Зеленоград.ру» увидел змею в лесу за МИЭТом и прислал фото. Такая встреча — не редкость: гадюки обитают в нашей местности, особенно в лесах, на полянах и в сырых местах. Весной и летом они выходят погреться на солнце и могут попасться на глаза.

Гадюка европейская (она же обыкновенная, или подмосковная) — единственная ядовитая змея в Подмосковье. Обычно она достигает 50-70 см в длину, легко узнаётся по зигзагообразной тёмной полосе вдоль спины. Окраска варьируется: бывают серые, бурые и даже почти чёрные особи.

Гадюка не проявляет агрессии без причины. Если вы увидели змею — не подходите. Не нужно делать резких движений, пытаться сфотографировать её с близкого расстояния или тем более трогать. Просто спокойно обойдите стороной. Если змея ведёт себя тревожно — шипит, поднимает голову или делает броски в воздух — это означает, что вы подошли слишком близко, и она чувствует угрозу. Не паникуйте, медленно отступите назад, не поворачиваясь к ней спиной.

Если случился укус — самое главное не поддаваться панике. При своевременной медицинской помощи яд гадюки редко приводит к тяжёлым последствиям. Немедленно вызывайте скорую помощь по номеру 112. Пока ждёте, постарайтесь не двигаться: активность ускоряет распространение яда по организму. Укушенную конечность желательно зафиксировать, снять с неё украшения — кольца, браслеты, часы — если укус пришёлся в руку. Ни в коем случае не накладывайте жгут и не пытайтесь высасывать яд — это только навредит. Алкоголь категорически противопоказан, но воду пить можно.

Чтобы минимизировать риск встречи с гадюкой, лучше гулять по лесу в плотной закрытой обуви и длинных штанах. Не стоит садиться в высокую траву, лазить в кусты с голыми руками или ходить по лесу невнимательно. Смотрите под ноги и сохраняйте осторожность.