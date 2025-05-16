Всего на территории зеленоградского лесопарка со 2 по 5 мая упало 350 деревьев, рассказали «Зеленоград.ру» в префектуре. Последние деревья на дорожках распиливали ещё вчера, 15 мая. Людей для работ не хватало, сообщил корреспонденту «Зеленоград.ру» сотрудник учреждения «Автомобильные дороги ЗелАО», которое отвечает за эксплуатацию лесопарка.

Порубочные остатки — распиленные стволы и ветки — в огромном количестве лежат вдоль дорожек. Когда их вывезут — неизвестно. Раньше представитель префектуры говорил, что до 23 мая, но не похоже, что в этот срок реально уложатся.

Кроме того, некоторые упавшие деревья не распилены — их просто убрали с дороги. «Ведется работа по оформлению разрешительной документации на удаление упавших деревьев, по мере готовности деревья будут вывозиться», — сказали в префектуре.

Следующий вопрос, волнующий многих горожан — будут ли сажать деревья взамен упавших. Хотелось бы вернуть хотя бы те же 350. Тут в зеленоградской префектуре не смогли ничего ответить — дело в том, что «высадкой зеленых насаждений» в зеленоградском лесопарке занимается московский департамент капитального ремонта (не спрашивайте).

Узнаем в департаменте планы по восстановлению деревьев и вернемся с ответом.