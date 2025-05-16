Для сравнения, на Крюковском рынке клубнику можно купить по 400-500 рублей за килограмм, а в «Перекрёстке» — от 1000 до 1760 (без скидок).

Это первая из трёх запланированных в городе уличных палаток с клубникой. Ещё две должны поставить на площади Юности и возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне. Но когда это произойдёт — неизвестно.