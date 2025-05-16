Палатка находится между автобусной остановкой «Дом быта» на Центральном проспекте и корпусом 301Б.
Клубника по 750 рублей за килограмм разложена по лоткам весом 1-1,5 кг. По словам продавца, клубника тепличная, из Липецка. Клубника крупная, умеренно ароматная и сладкая. В продаже также есть голубика по 1500 рублей за килограмм. Принимают оплату картой.
Для сравнения, на Крюковском рынке клубнику можно купить по 400-500 рублей за килограмм, а в «Перекрёстке» — от 1000 до 1760 (без скидок).
Это первая из трёх запланированных в городе уличных палаток с клубникой. Ещё две должны поставить на площади Юности и возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне. Но когда это произойдёт — неизвестно.
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