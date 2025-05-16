В воскресенье с 8:40 и до конца мероприятия (вероятно, это 13:30) изменения затронут следующие маршруты:
- e41, 1, 400 — вместо Савёлкинского проезда в обе стороны пойдут по улице Юности.
- 9, 11, 19, 3 — объедут Центральный проспект и Солнечную аллею, следуя в обе стороны по Панфиловскому проспекту.
- 31 — не работает с 8:30 до 10:30. С 10:30 маршрут меняется: вместо Озёрной аллеи автобус пойдёт по Савёлкинскому проезду и Сосновой аллее.
- 32 и 32к — будут курсировать по маршруту 17-й микрорайон — Солнечная аллея (без заезда на Северную).
- 2 — не работает с 8:30 до 10:30
- 29 — объезжает Центральный проспект и Солнечную аллею, следует по Панфиловскому проспекту до остановки «Северная».
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