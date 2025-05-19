Помощь ветеринарному врачу на амбулаторном приеме и ассистирование на операциях, выполнение назначений, проведение вакцинации, чипирования
- Среднее, высшее или неоконченное высшее ветеринарное образование
- Стрессоустойчивость, коммуникабельность, исполнительность, стремление к обучению
- Опыт — приветствуется, но не обязателен
- График работы 22 с 9:00 до 21:00
- Достойную заработную плату
- Официальное трудоустройство, полный соцпакет
- Профессиональное обучение и переподготовка за счет работодателя
- Возможность реализовать себя в профессии
- Участие в творческих, спортивных, социальных, и корпоративных мероприятиях
- Тел.: 8-967-067-27-87
- Почта: sbbgzelao@vet.mos.ru
О клинике: Станция по борьбе с болезнями животных — единственная государственная ветеринарная клиника в Зеленограде, работает с 1973 года, входит в сеть ветклиник ГБУ «Мосветобъединение».
Оснащена современным оборудованием: ультразвуковые аппараты, цифровой и дентальный рентген, современная стоматологическая стойка, аппарат ингаляционной анестезии, аппарат искусственной вентиляции легких, современный стационар, камеры оксигенотерапии.
Оказываются все виды ветеринарной помощи: терапия, ультразвуковая и рентгенологическая диагностика, кардиологические исследования, стоматологические и хирургические операции, прием экзотических животных, лабораторные исследования, оформление ветеринарных сопроводительных документов, выезд на дом.
Государственная ветеринарная служба Москвы растет и развивается, повышает качество, расширяет спектр оказываемых услуг, и ждет вас в свою команду!