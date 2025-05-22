Какая из многочисленных жалоб подействовала, точно неизвестно, но Роспотребнадзор обратился в прокуратуру для согласования внеплановой выездной проверки — чтобы уже официально посмотреть, что происходит. По фотографиям, которые есть в распоряжении «Зеленоград.ру», сложно понять — идет ли в помещении только фасовка (как настаивает собственник помещения) или жарка чипсов тоже.

Впрочем, одно нарушение уже найдено — ООО «5Д» не уведомило Роспотребнадзор о начале производства пищевой продукции на новом месте, хотя обязано было сделать это до начала деятельности. Роспотребнадзор возбудил административное дело и передал его в суд. Однако наказание за это мизерное: 3-5 тысяч для должностного лица, 10-20 тысяч для юридического лица. Закрыть предприятие за это не могут.

Компания собирается установить очистное оборудование на вентиляцию, говорили «Зеленоград.ру» в апреле в администрации логистического центра (это само по себе подтверждает проблему, которую не могут унюхать видят в Роспотребнадзоре). Когда фильтры заработают, по-прежнему неизвестно.