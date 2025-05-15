На 79-м году жизни скончался Владимир Евгеньевич Мазуркевич — врач-травматолог-ортопед, посвятивший более 48 лет работе в системе здравоохранения Зеленограда.

Он начал работать врачом-травматологом в 1977 году в поликлинике №152, затем продолжил карьеру в городской поликлинике №65, где стал заведующим травматологическим пунктом. В 2012 году он вместе с коллективом перешёл в новую поликлинику №201, куда тогда же был переведён травмпункт. С 2020 года до последних дней он работал врачом-травматологом-ортопедом в Поликлинике 20-го микрорайона.

Мазуркевич стоял у истоков амбулаторной травматологической службы Зеленограда. В интервью «Зеленоград.ру» в 2014 году он вспоминал историю создания травмпункта в нашем городе, подробно рассказывал о работе отделения, поднимал системные проблемы — от логистических трудностей до перегрузки врачей.

Коллеги запомнили его как опытного специалиста, принципиального руководителя и человека, до конца преданного своей профессии. Его профессиональный путь — пример подлинного служения делу.