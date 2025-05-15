Работы здесь велись по заказу московского департамента капитального ремонта (ДКР) в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности вокруг станции Крюково. Подрядчик не уложился ни в октябрь, ни в ноябрь, ни даже в декабрь. В итоге асфальт начали укладывать прямо в снег, а бордюры, песок и строительный мусор остались зимовать. Жители жаловались, но сроки постоянно сдвигались. Департамент капремонта при этом уверял, что «работы выполнены», а оставшиеся недостатки подрядчик устранит весной — в рамках гарантий.

Сейчас эти «весенние исправления» наконец стартовали. На заборе у корпуса 1015 появился новый плакат — с новым подрядчиком и сроком завершения работ в четвёртом квартале 2025 года. То есть — прошлогодние ошибки могут исправлять вплоть до 31 декабря.

Это не единственное место в Зеленограде, где «по гарантии» нужно исправить ошибки. Например, в 5-м микрорайоне «Жилищник» с октября пытается ликвидировать огромную лужу, которая появилась после «комплексного ремонта». Сначала — своими силами, затем — по гарантии. Начало работ переносится уже третий раз. Подобных мест, где нужно провести «работу над ошибками», ещё много.