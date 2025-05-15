В трёх магазинах «Пятёрочка» в Зеленограде в продукции бренда «Петелинка» найдены опасные бактерии. По данным канала Shot.Проверка, сальмонеллу выявили в «Шницеле охлаждённом», «Фарше премиум из филе» и «Кубиках из филе охлаждённых». Пробы отбирали специалисты Роспотребнадзора.

Зачем Роспотребнадзор проводил проверки — неизвестно. Не исключено, что поводом стали жалобы на отравление. Однако в зеленоградском управлении ведомства отказались комментировать ситуацию или хотя бы подтвердить факт обнаружения инфекции. Неизвестно также, в каких именно магазинах произошёл инцидент, изъята ли заражённая продукция с полок магазинов и продолжается ли её продажа. «Зеленоград.ру» направил письменный запрос в Роспотребнадзор, чтобы получить подробную информацию.

Заражённое мясо, по данным канала Shot, произведено АО «Куриное царство». Продукция под брендом «Петелинка» широко представлена не только в «Пятёрочке», но и в других сетях: «Лента», «Магнит», «Ашан».

Сальмонелла — это бактерия, вызывающая острую кишечную инфекцию (сальмонеллёз). Она может привести к серьёзным последствиям, особенно у детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Симптомы включают высокую температуру, диарею, рвоту, головную боль и сильную слабость. При тяжёлых формах возможна госпитализация.

Чтобы снизить риск заражения, куриное мясо необходимо тщательно готовить: доводить внутреннюю температуру продукта до не менее чем 75 °C. Нельзя пробовать фарш в сыром виде или допускать контакт сырого мяса с готовыми блюдами и продуктами. Также важно соблюдать чистоту на кухне и тщательно мыть руки после контакта с сырой курицей.

Ситуация требует прозрачности в информировании горожан. Речь идёт о безопасности сотен покупателей, приобретающих продукцию под узнаваемым брендом.