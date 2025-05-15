По камерам видеонаблюдения видно, что это двое молодых людей. Точно сказать, сколько им лет, сложно — возможно, подростки. Руководство предполагает, что они были пьяны, но это пока не подтверждено.

Руководство уже обратилось в полицию. Если вы можете опознать людей на видео, пожалуйста, напишите.