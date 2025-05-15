Ночью двое неизвестных повредили имущество пункта проката на Михайловском пруду в 15-м микрорайоне: сломали забор, испортили батут, отвязали лодки и перегнали их на другой берег. Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в администрации станции.
По камерам видеонаблюдения видно, что это двое молодых людей. Точно сказать, сколько им лет, сложно — возможно, подростки. Руководство предполагает, что они были пьяны, но это пока не подтверждено.
Руководство уже обратилось в полицию. Если вы можете опознать людей на видео, пожалуйста, напишите.
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