На время профилактических отключений система горячего водоснабжения в домах остаётся заполненной — это нужно, чтобы защитить трубы от коррозии и деформации. В трубах оказывается холодная вода, но счётчики продолжают считать её горячей. В итоге — лишние расходы, ведь горячая вода обходится значительно дороже.
Чтобы избежать переплат, «Жилищник» советует заранее перекрыть кран подачи горячей воды в квартиру на время работ.
С 15 по 24 мая горячую воду отключили в районе Крюково (РТС-4), то есть 14-23-й микрорайоны.
Её начнут включать обратно 24 мая, но формально с 23:59. Так что не стоит рассчитывать на воду в этот день и, возможно, на следующее утро тоже. Также перед выключением и после включения возможна ржавчина и грязь в горячей воде.
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