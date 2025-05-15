О переносе комплексной реконструкции одной из главных дорог — на участке от Ленинградского шоссе до 9-го микрорайона — рассказал «Зеленоград.ру» источник в городской администрации.

Возможная причина — неготовность проектной документации, пояснил другой источник, знакомый с ходом работ. Однако, по его словам, проблема глубже: «Панфиловского и других дорог не будет в этом году. Если коротко — полный провал программы. Мотивации работать нет: деньги есть, работать никто не хочет».

Он добавил, что текущий год оказался ещё хуже прошлого, когда московское ГБУ «Автомобильные дороги» начало реконструкцию нескольких зеленоградских улиц, а затем многократно срывало сроки и оставило после себя множество недоделок, последствия которых устраняются до сих пор.

Какие из ранее анонсированных на 2025 год улиц перенесут на следующий год — пока неизвестно. В планах на 2025-й пока остаётся Старокрюковский проезд — на участке от старого моста до Солнечной аллеи. По другим — спросим префектуру и вернёмся с ответом.