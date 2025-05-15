Здесь уже поставили мягкие пуфики, подвесные кресла, диванчик, а также бильярд. Скоро планируют открыть тир и кафе от небольшой местной сети Qixi — с акцентом на бабл-чай.

Пока лаунж-зона работает только для мероприятий — узнать условия можно по телефону +7-915-179-88-77.