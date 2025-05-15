Шестигранные прозрачные будки установили рядом с фонтанами. Внутри — много розеток, распределительный электрощит. На стекле — надпись со словами: «витрина, полки, стол, кондиционер». Скорее всего, это то, что требуется установить.
Конструкции установлены недалеко от павильонов фестиваля «Лето в Москве». Возможно, они будут работать в рамках его проведения.
В префектуре не смогли оперативно ответить, что это такое: «Завтра-послезавтра будет информация».
Прохожие предполагали, что здесь может быть кофейня, торговые палатки, караоке или «какая-то светомузыка».
Предлагайте свои варианты в комментариях.
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