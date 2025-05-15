Ограничения для автомобилей:
- Центральный проспект: с 9:30 до 10:30 полностью перекроют в обе стороны от МИЭТа до перекрестка с Яблоневой аллеей
- Савелкинский проезд: полностью перекроют с 9:30 до 10:30, а с 9:00 до 13:00 перекроют две полосы в сторону Московского проспекта
- Сосновая аллея: с 9:00 до 13:00 перекроют две полосы от Савелкинского проезда до Озерной аллеи
- Озерная аллея: с 9:00 до 13:00 полностью перекроют от Каштановой аллеи до Центрального проспекта, две полосы — от Сосновой до Каштановой
- Березовая аллея: с 9:30 до 13:00 полностью перекроют от Центрального проспекта до поворота во дворы корпуса 451, с 10:30 до 13:00
- от поворота на корпус 443 до поворота во дворы корпуса 451.
Организация движения:
- Все выезды из домов 3 микрорайона будут осуществляться на Яблоневую аллею, улицу Юности или Московский проспект через дворы.
- Выезд из дворов 4-го микрорайона будет организован около корпуса 402 только в сторону площади Юности.
- Выезд из дворов 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 458, 440, 441, 442, 457 будет организован около корпуса 451 по Березовой аллее в сторону улицы Полагушина.
Автобусы:
- Маршрут №?31: с 9:30 до 13:00 движение по Озерной аллее будет полностью остановлено.
- В Савелкинском проезде, на Сосновой и Озерной аллеях автобусы смогут ехать только по нескольким полосам, деля их с участниками полумарафона.
Парковка:
- Въезд на Центральную площадь будет перекрыт, вероятно, уже с вечера 17 мая
- Не паркуйте машины вдоль Центрального проспекта (от Яблоневой до Солнечной аллеи), на Березовой аллее (от Центрального до корпуса 428А), на Сосновой аллее (от остановки «Спортивная школа» до Озерной аллеи) и на Озерной аллее — с вечера 17 мая и утром 18 мая. Заранее планируйте маршруты и учитывайте возможные задержки.
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