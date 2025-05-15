Движение автомобилей и автобусов ограничат в центре города 18 мая на время проведения полумарафона 15.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Ограничения для автомобилей:

  • Центральный проспект: с 9:30 до 10:30 полностью перекроют в обе стороны от МИЭТа до перекрестка с Яблоневой аллеей
  • Савелкинский проезд: полностью перекроют с 9:30 до 10:30, а с 9:00 до 13:00 перекроют две полосы в сторону Московского проспекта
  • Сосновая аллея: с 9:00 до 13:00 перекроют две полосы от Савелкинского проезда до Озерной аллеи
  • Озерная аллея: с 9:00 до 13:00 полностью перекроют от Каштановой аллеи до Центрального проспекта, две полосы — от Сосновой до Каштановой
  • Березовая аллея: с 9:30 до 13:00 полностью перекроют от Центрального проспекта до поворота во дворы корпуса 451, с 10:30 до 13:00
  • от поворота на корпус 443 до поворота во дворы корпуса 451.

Организация движения:

  • Все выезды из домов 3 микрорайона будут осуществляться на Яблоневую аллею, улицу Юности или Московский проспект через дворы.
  • Выезд из дворов 4-го микрорайона будет организован около корпуса 402 только в сторону площади Юности.
  • Выезд из дворов 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 458, 440, 441, 442, 457 будет организован около корпуса 451 по Березовой аллее в сторону улицы Полагушина.

Автобусы:

  • Маршрут №?31: с 9:30 до 13:00 движение по Озерной аллее будет полностью остановлено.
  • В Савелкинском проезде, на Сосновой и Озерной аллеях автобусы смогут ехать только по нескольким полосам, деля их с участниками полумарафона.

Парковка:

  • Въезд на Центральную площадь будет перекрыт, вероятно, уже с вечера 17 мая
  • Не паркуйте машины вдоль Центрального проспекта (от Яблоневой до Солнечной аллеи), на Березовой аллее (от Центрального до корпуса 428А), на Сосновой аллее (от остановки «Спортивная школа» до Озерной аллеи) и на Озерной аллее — с вечера 17 мая и утром 18 мая. Заранее планируйте маршруты и учитывайте возможные задержки.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Уникальная мозаика на площади Юности нуждается в реставрации и уходе Новости
Карусель возвращается на площадь Юности Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
Отключение горячей воды в районе Крюково могут перенести на два дня Новости
История парка Победы - самый подробный рассказ к сорокалетию со дня открытия Истории
Маликов, Цой, Уматурман и салют — главные события празднования Дня Победы в Зеленограде Афиша
Победные майские в Парке отдыха «Зооферма Шихово» Реклама
Скончался директор зеленоградской художественной школы и скульптор Роман Фашаян Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
В результате падения деревьев из-за снегопада в Зеленограде повреждено 142 автомобиля Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
Ёжики переселяются из леса в город? Жизнь
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру