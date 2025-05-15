«В чем дело не говорят, все мигранты сидят на корточках за трактором», — сообщил читатель «Зеленоград.ру».
"Похоже, наш ремонт затянется" , — говорят в чате района.
Если вы знаете детали, пожалуйста, напишите.
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