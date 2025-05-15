В программе — экскурсии, мастер-классы и квесты для разных возрастных групп. Посетители смогут познакомиться с архитектурой кампуса, побывать в арт-галерее, изучить ретро-технику и принять участие в интерактивных занятиях.

Расписание мероприятий:

18:00-18:40 — детская архитектурная экскурсия (для детей 7-10 лет). Регистрация

18:00-18:40 — экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТ (14+) Регистрация

19:00-20:00 — мастер-класс «Игры на советских программируемых калькуляторах» (14+) Регистрация

19:00-20:00 — экскурсия в арт-галерею МИЭТ: проект Antonio Lebedef «Совокупность методов выбора» (14+). Регистрация

19:00—20:00 — квест «Внутри огромной микросхемы» (для детей 8-14 лет). Регистрация.

Организатор — Музей истории МИЭТ.

Дополнительная информация: +7-499-720-87-27 @zelenogradru