В программе — экскурсии, мастер-классы и квесты для разных возрастных групп. Посетители смогут познакомиться с архитектурой кампуса, побывать в арт-галерее, изучить ретро-технику и принять участие в интерактивных занятиях.
Расписание мероприятий:
- 18:00-18:40 — детская архитектурная экскурсия (для детей 7-10 лет). Регистрация
- 18:00-18:40 — экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТ (14+) Регистрация
- 19:00-20:00 — мастер-класс «Игры на советских программируемых калькуляторах» (14+) Регистрация
- 19:00-20:00 — экскурсия в арт-галерею МИЭТ: проект Antonio Lebedef «Совокупность методов выбора» (14+). Регистрация
- 19:00—20:00 — квест «Внутри огромной микросхемы» (для детей 8-14 лет). Регистрация.
Организатор — Музей истории МИЭТ.
Дополнительная информация: +7-499-720-87-27 @zelenogradru
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