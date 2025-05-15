Эта дорога — продолжение улицы Лётчицы Тарасовой от пересечения с Георгиевским проспектом, вдоль строящихся школы и детсада и построенных домов, до пересечения с проездом 687, сообщил застройщик ПИК.

При этом прямой заезд к домам с проезда 687 (фактически — с Кутузовского шоссе) будет перекрыт. Чтобы попасть к домам с этого направления, надо будет объехать здание строящейся школы.

Эту долгожданную дорогу построили ещё в прошлом году, но проезд по ней был долго перекрыт — как объяснил застройщик, потребовалась доработка проекта организации движения, чтобы увязать его с существующими перекрёстками. Из-за задержки появилась проблема с въездом больших грузовиков к логистическому центру на Георгиевском шоссе — фуры ехали через дворы жилых домов и застревали в узких местах.