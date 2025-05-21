ТЦ начали строить возле северного вестибюля станции метро «Пятницкое шоссе», на пересечении шоссе с Муравской и Митинской улицами. Достроить обещают в начале 2027 года.

В ТЦ площадью 12 тысяч квадратных метров будет два надземных и один подземный этаж с торговыми площадями, фудкортом и ресторанами — об этом сообщает инвестор. В цокольном этаже и на улице возле ТЦ устроят парковки. Раньше предполагалось 170 машиномест, сейчас точное число не называется.

Торговый центр строят в рамках программы развития транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В данном случае ТЦ — коммерческая часть строящегося ТПУ «Пятницкое шоссе» — у одноименной станции метро. В существующем проекте также планируется строительство эстакады по Пятницкому шоссе с боковыми проездами, подземной пешеходной галереи, перехватывающего паркинга на 114 машин, улично-дорожной сети, новых остановок автобусов и прочего — это давние планы. В коммерческой части также запланировано строительство гостиницы и автозаправки.