После публикаций «Зеленоград.ру» в префектуре выдвинули другую версию: якобы оргкомитет фестиваля решил использовать только площадку в 16-м микрорайоне, поэтому карусель будет только там.

Что изменилось — нашли запчасти или общемосковские фестивали вернулись на площадь Юности (с 1 июня здесь начнётся фестиваль «Лето в Москве»), — остаётся неизвестным. Но как бы там ни было, карусель возвращается.

«Мы очень рады возвращению карусели. Она стала как родная. Надеюсь, что уже оставят её в покое», — поделилась с корреспондентом «Зеленоград.ру» прохожая.«Зеленоград.ру» выяснит, надолго ли вернулась карусель и в каком режиме она будет работать.