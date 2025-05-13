«К среде планируем закончить установку», — сказали рабочие, устанавливающие карусель, но отметили, что не знают, когда она заработает.
Изначально карусель установили здесь в 2017 году, во время проведения общемосковских ярмарок-фестивалей «Московские сезоны». В 2023 году её увезли на сервисное обслуживание, ссылаясь на отсутствие нужных запчастей, но на прежнее место аттракцион не возвращали более двух лет.
После публикаций «Зеленоград.ру» в префектуре выдвинули другую версию: якобы оргкомитет фестиваля решил использовать только площадку в 16-м микрорайоне, поэтому карусель будет только там.
Что изменилось — нашли запчасти или общемосковские фестивали вернулись на площадь Юности (с 1 июня здесь начнётся фестиваль «Лето в Москве»), — остаётся неизвестным. Но как бы там ни было, карусель возвращается.
«Мы очень рады возвращению карусели. Она стала как родная. Надеюсь, что уже оставят её в покое», — поделилась с корреспондентом «Зеленоград.ру» прохожая.«Зеленоград.ру» выяснит, надолго ли вернулась карусель и в каком режиме она будет работать.