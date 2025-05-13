Сегодня 97 лет со дня рождения знаменитого скульптора-монументалиста Евгения Аблина — мастера абстрактных форм. Одна из его работ, признанная объектом культурного наследия, находится в Зеленограде, на площади Юности.
«Эта мозаика создавалась в то время, когда Хрущёв запретил всяческие излишества, везде царила безликость, и архитекторам хотелось внести хоть какое-то разнообразие. А проще всего это сделать живописью, мозаикой или рельефом, — рассказывал сам Аблин корреспонденту „Зеленоград.ру“ в 2009 году, когда ещё был жив. — В Зеленограде хотелось сделать не просто мозаику, а некую живую форму, бионическую структуру. Говорили: „Дешевле, дешевле!“ И мозаику делали не из специальных камней, не из смальты, а из отходов гранита. Ездили по всем гранитным фабрикам, собирали оттенки гранита холодных цветов. Материал был, в итоге, практически бесплатным».
Хотя официально работа называется «Мозаичное панно и рельеф на фасаде торгового центра и ресторана „Русский лес“», она находится не только на фасаде, но и внутри здания, в магазине «Перекрёсток». Долгое время внутренняя часть была замурована, но пять лет назад, во время ремонта магазина, по требованию горожан доступ к сохранившейся части мозаики внутри здания открыли — она находится над стеллажами с вином. Остальная внутренняя часть, по словам собственника здания, сильно разрушена ещё в 90-е годы.
Однако охраняемая государством работа продолжает разрушаться — и снаружи, и внутри. Корреспондент «Зеленоград.ру» обнаружил, что цветные элементы мозаики исчезли. Практически не читается табличка с именами авторов. На вентиляционной решётке — граффити. Вокруг — мусор.
«Зеленоград.ру» направит в департамент культурного наследия запрос о планах по реставрации как открытой, так и скрытой части мозаики.