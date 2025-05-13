В Зеленограде коммунальщики восстанавливают газоны, которые сами же и портят. Точнее — имитируют восстановление. После того как техника оставляет колею вдоль пешеходных дорожек, туда просто бросают семена: без подготовки почвы, без выравнивания, без последующей укатки. Что-то выклюют птицы, что-то прорастёт криво-косо — работа по «восстановлению газона» считается выполненной.

Вот свежий пример на видео: у 807-го корпуса местный житель заснял, как на испорченный газон пришёл рабочий и просто рассыпал семена прямо в колею. Сыпать семена в колею и считать это озеленением — это не восстановление, а халтура.

Чиновники признают проблему: большие тракторы не подходят для узких дорожек, повороты неудобные, мешают столбы с фонарями. Проблему решают, но медленно и точечно. Префектура отчиталась о закупке компактной техники, но сколько единиц и когда они заменят старую — неясно. А скруглять углы на поворотах и пересечениях дорожек, чтобы техника не заезжала на газоны, отказались — ведь тогда уменьшится площадь газонов. Поэтому коммунальщики попросту кидают семена в колею и считают, что проблемы как бы и нет.