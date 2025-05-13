Митинг намечен на 24 мая (суббота) в 12 часов возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Ожидаемое число участников — около ста человек.

До этого Ульянченко организовал петицию против введения платных парковок — сейчас под ней более 5600 человек поставили свои подписи. О планах по их введению стало известно случайно — из видеозаписей заседаний районных депутатов, на которых они одобряли предложения департамента транспорта без лишних вопросов.

Сейчас известно о планах организовать платные парковки на Центральном проспекте, площади Юности, улицах Гоголя, Железнодорожной, Злобина, Болдовом Ручье, в Южной промзоне и в районе Крюково (где именно, неизвестно).

Официальная позиция зеленоградских и московских чиновников сводится к отрицанию самого факта принятия решения и сокрытию полного списка мест.