Уведомление о проведении митинга с целью «выразить отношение жителей Зеленограда к инициативе введения платных парковок в нашем городе, провести общественное обсуждение альтернативных способов регулирования парковочного пространства» подал сегодня в префектуру экс-кандидат в депутаты Иван Ульянченко.
Митинг намечен на 24 мая (суббота) в 12 часов возле ТЦ «Зеленоградский» на Привокзальной площади. Ожидаемое число участников — около ста человек.
До этого Ульянченко организовал петицию против введения платных парковок — сейчас под ней более 5600 человек поставили свои подписи. О планах по их введению стало известно случайно — из видеозаписей заседаний районных депутатов, на которых они одобряли предложения департамента транспорта без лишних вопросов.
Сейчас известно о планах организовать платные парковки на Центральном проспекте, площади Юности, улицах Гоголя, Железнодорожной, Злобина, Болдовом Ручье, в Южной промзоне и в районе Крюково (где именно, неизвестно).
Официальная позиция зеленоградских и московских чиновников сводится к отрицанию самого факта принятия решения и сокрытию полного списка мест.