Раньше в корпусе 126 работал центр социального обслуживания для детей с особенностями развития от 1 до 18 лет. В феврале начался ремонт, и теперь здесь работает более специализированный Центр ранней помощи для детей от 0 до 3 лет. Реабилитация для детей от 4 до 18 лет сейчас проходит в корпусе 826.
Основное направление работы центра — ранняя помощь детям, рождённым раньше 37-й недели, а также малышам с критическим состоянием в период внутриутробного развития, родов или младенчества, и их семьям.
Специалисты Центра оказывают сопровождение и социальную, психолого-педагогическую поддержку семье, выстраивают маршрут образования и воспитания ребёнка, учитывая особенности развития и здоровья.
За помощью могут обратиться родители малышей с разными проблемами: задержка речевого поведения, расстройство аутистического спектра, заболевания опорно-двигательного аппарата и т. д. Одна из важных задач специалистов — помочь родителям понять, какая проблема может быть у ребёнка и как с ней работать.
В центре работают психологи, тренеры по адаптивной физической культуре, логопеды. Также приезжают психиатры, неврологи. Направление можно получить у участкового педиатра, невролога, неонатолога, а также при выписке из роддома или больницы.
Центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.
Ещё один Центр ранней помощи, специализирующийся на детях с особенностями развития и нарушениями здоровья от 0 до 3 лет, работает в корпусе 1552.