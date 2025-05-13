Раньше в корпусе 126 работал центр социального обслуживания для детей с особенностями развития от 1 до 18 лет. В феврале начался ремонт, и теперь здесь работает более специализированный Центр ранней помощи для детей от 0 до 3 лет. Реабилитация для детей от 4 до 18 лет сейчас проходит в корпусе 826.

Основное направление работы центра — ранняя помощь детям, рождённым раньше 37-й недели, а также малышам с критическим состоянием в период внутриутробного развития, родов или младенчества, и их семьям.