Её уже поставили на пересечении Яблоневой аллеи и Центрального проспекта, у автобусной остановки «Дом быта» и корпуса 302Б. Торговлю планируют начать 16 мая, сообщили в управе.
Ещё две палатки должны поставить возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне и на площади Юности. Однако решение о дате установки пока не принято, сообщили в префектуре.
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