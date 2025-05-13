Её уже поставили на пересечении Яблоневой аллеи и Центрального проспекта, у автобусной остановки «Дом быта» и корпуса 302Б. Торговлю планируют начать 16 мая, сообщили в управе.

Ещё две палатки должны поставить возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне и на площади Юности. Однако решение о дате установки пока не принято, сообщили в префектуре.