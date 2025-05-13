В вопросе включения отопления коммунальщики ссылаются на Постановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011 года «О предоставлении коммунальных услуг». Согласно этому документу, «отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов».

По данным сайта «Архив погоды», с 9 по 13 мая среднесуточная температура была ниже 8 градусов (см. график). Значит, завтра как раз тот день, когда по закону должны включить отопление.

Однако московские власти исполнять постановление федерального правительства не спешат. В зеленоградской префектуре объяснили, что включение отопления — процесс небыстрый, скоро снова потеплеет — то есть, надо просто потерпеть.

Действительно, формальное правило не учитывает нюансов весенней погоды, когда температура может меняться несколько раз за неделю. Для этого в мэрии даже ввели дополнительное правило — отопление можно выключать, если по прогнозу ожидается её дальнейшее повышение. При этом сами нарушили собственное правило, отключив отопление 6 мая — прямо перед резким похолоданием.