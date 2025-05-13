Движение закрыто на пересечении с улицей Андреевка и Панфиловским проспектом. Дым видно из соседних микрорайонов. Очевидцы сообщают, что перекрытие может быть связано с риском взрыва газовых баллонов.
Пожар произошел на строительном рынке, сообщили в МЧС. Площадь пожара — 400 кв.м. Пострадавших нет. Пожар локализован.
Официальная причина пожара неизвестна. Предположительно загорелась электропроводка.
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