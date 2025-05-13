Холод в школах, детсадах и квартирах объяснили «кратковременным похолоданием», ради которого снова запускать отопление нецелесообразно.

Резоны коммунальщиков изложили в префектуре: система централизованного отопления очень сложная, в случае её повторного запуска потребуется пять дней для розжига всех РТС и ещё от трёх до пяти дней для развоздушивания внутридомовых систем отопления. Когда это произойдёт, уже потеплеет, и отопление снова придётся отключать, сообщил зампрефекта Олег Панин.

Зачем нужно было отключать отопление 6 мая, когда похолодание было очевидно всем, кто способен посмотреть прогноз погоды, Панин не пояснил, сославшись на указание заместителя мэра Бирюкова. Указать Бирюкову на очевидную ошибочность его решения, видимо, никто не осмелился. Или резоны на самом деле какие-то другие.