Правда, пока прокат не работает: на улице слишком холодно и возможен дождь.
Но когда потеплеет, будут и другие необычные плавсредства: прозрачные лодки и SUP-доски, сапы с сиденьем и детский катамаран.
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